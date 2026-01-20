Cities with the fastest-growing home prices in the Dallas metro area

The real estate frenzy spurred by the coronavirus pandemic continues, though at a slower pace. Buyers are still competing for a limited supply of housing, driving up prices for affordable properties.

The typical home value in the United States was $359,078 in December, 0.1% higher than the year before.

Increasing mortgage rates have slowed growth, with prices even declining in some places. But some areas are still seeing price jumps compared to the year before.

Stacker compiled a list of cities with the most expensive homes in the Dallas-Fort Worth-Arlington, TX metro area using data from Zillow. Charts show the monthly typical home value since January 2018.

#30. Briaroaks, TX

- 1-year price change: -$302 (-0.1%)

- 5-year price change: +$97,671 (+33.3%)

- Typical home value: $390,969 (#73 most expensive city in metro)

#29. Aurora, TX

- 1-year price change: -$250 (-0.1%)

- 5-year price change: +$115,229 (+33.0%)

- Typical home value: $464,792 (#44 most expensive city in metro)

#28. Italy, TX

- 1-year price change: -$243 (-0.1%)

- 5-year price change: +$56,475 (+28.9%)

- Typical home value: $251,995 (#163 most expensive city in metro)

#27. Lakeside, TX

- 1-year price change: -$199 (-0.1%)

- 5-year price change: +$103,977 (+38.9%)

- Typical home value: $370,968 (#83 most expensive city in metro)

#26. Weatherford, TX

- 1-year price change: -$23 (-0.0%)

- 5-year price change: +$90,258 (+31.0%)

- Typical home value: $381,849 (#79 most expensive city in metro)

#25. Oak Grove, TX

- 1-year price change: +$1,059 (+0.3%)

- 5-year price change: data is not available (data not available)

- Typical home value: $316,395 (#124 most expensive city in metro)

#24. Reno, TX

- 1-year price change: +$1,352 (+0.4%)

- 5-year price change: +$83,439 (+29.5%)

- Typical home value: $366,296 (#84 most expensive city in metro)

#23. Cross Timber, TX

- 1-year price change: +$1,947 (+0.5%)

- 5-year price change: +$90,154 (+26.9%)

- Typical home value: $425,616 (#57 most expensive city in metro)

#22. Annetta, TX

- 1-year price change: +$2,046 (+0.4%)

- 5-year price change: +$135,475 (+35.2%)

- Typical home value: $520,606 (#35 most expensive city in metro)

#21. Willow Park, TX

- 1-year price change: +$2,200 (+0.6%)

- 5-year price change: +$91,657 (+29.6%)

- Typical home value: $400,837 (#68 most expensive city in metro)

#20. Pecan Acres, TX

- 1-year price change: +$2,358 (+0.3%)

- 5-year price change: +$213,487 (+41.7%)

- Typical home value: $725,381 (#14 most expensive city in metro)

#19. Maypearl, TX

- 1-year price change: +$3,363 (+0.9%)

- 5-year price change: +$89,449 (+33.0%)

- Typical home value: $360,564 (#90 most expensive city in metro)

#18. Scurry, TX

- 1-year price change: +$3,502 (+1.1%)

- 5-year price change: +$79,246 (+31.5%)

- Typical home value: $330,688 (#115 most expensive city in metro)

#17. Combine, TX

- 1-year price change: +$3,504 (+0.9%)

- 5-year price change: +$105,682 (+35.4%)

- Typical home value: $404,520 (#64 most expensive city in metro)

#16. Keller, TX

- 1-year price change: +$3,556 (+0.6%)

- 5-year price change: +$197,426 (+45.1%)

- Typical home value: $635,476 (#21 most expensive city in metro)

#15. New Hope, TX

- 1-year price change: +$4,312 (+1.0%)

- 5-year price change: +$100,487 (+31.6%)

- Typical home value: $418,984 (#62 most expensive city in metro)

#14. Saint Paul, TX

- 1-year price change: +$5,039 (+0.9%)

- 5-year price change: +$187,595 (+47.9%)

- Typical home value: $579,138 (#27 most expensive city in metro)

#13. Post Oak Bend City, TX

- 1-year price change: +$5,759 (+1.4%)

- 5-year price change: +$112,190 (+35.8%)

- Typical home value: $425,555 (#58 most expensive city in metro)

#12. Sunset, TX

- 1-year price change: +$5,989 (+1.3%)

- 5-year price change: +$154,944 (+50.5%)

- Typical home value: $461,700 (#45 most expensive city in metro)

#11. Colleyville, TX

- 1-year price change: +$7,649 (+0.9%)

- 5-year price change: +$303,922 (+52.4%)

- Typical home value: $883,929 (#10 most expensive city in metro)

#10. Copper Canyon, TX

- 1-year price change: +$8,078 (+0.8%)

- 5-year price change: +$387,862 (+56.7%)

- Typical home value: $1,072,201 (#7 most expensive city in metro)

#9. Poolville, TX

- 1-year price change: +$8,511 (+2.0%)

- 5-year price change: +$117,630 (+37.3%)

- Typical home value: $433,085 (#52 most expensive city in metro)

#8. Perrin, TX

- 1-year price change: +$9,017 (+2.6%)

- 5-year price change: data is not available (data not available)

- Typical home value: $352,680 (#95 most expensive city in metro)

#7. Millsap, TX

- 1-year price change: +$10,923 (+2.8%)

- 5-year price change: data is not available (data not available)

- Typical home value: $402,811 (#67 most expensive city in metro)

#6. Bartonville, TX

- 1-year price change: +$25,358 (+1.9%)

- 5-year price change: +$526,075 (+63.0%)

- Typical home value: $1,361,734 (#5 most expensive city in metro)

#5. Southlake, TX

- 1-year price change: +$28,143 (+2.3%)

- 5-year price change: +$488,724 (+63.8%)

- Typical home value: $1,255,061 (#6 most expensive city in metro)

#4. Highland Park, TX

- 1-year price change: +$106,139 (+3.9%)

- 5-year price change: +$1,286,613 (+85.0%)

- Typical home value: $2,799,655 (#2 most expensive city in metro)

#3. Westlake, TX

- 1-year price change: +$116,587 (+4.0%)

- 5-year price change: +$1,332,118 (+77.0%)

- Typical home value: $3,062,233 (#1 most expensive city in metro)

#2. University Park, TX

- 1-year price change: +$123,201 (+5.6%)

- 5-year price change: +$1,033,845 (+79.4%)

- Typical home value: $2,336,599 (#4 most expensive city in metro)

#1. Westover Hills, TX

- 1-year price change: +$137,771 (+5.6%)

- 5-year price change: +$1,106,106 (+73.3%)

- Typical home value: $2,615,167 (#3 most expensive city in metro)