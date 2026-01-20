Cities with the fastest-growing home prices in the Houston metro area

The real estate frenzy spurred by the coronavirus pandemic continues, though at a slower pace. Buyers are still competing for a limited supply of housing, driving up prices for affordable properties.

The typical home value in the United States was $359,078 in December, 0.1% higher than the year before.

Increasing mortgage rates have slowed growth, with prices even declining in some places. But some areas are still seeing price jumps compared to the year before.

Stacker compiled a list of cities with the most expensive homes in the Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX metro area using data from Zillow. Charts show the monthly typical home value since January 2018.

#30. Sweeny, TX

- 1-year price change: +$882 (+0.4%)

- 5-year price change: +$35,940 (+18.6%)

- Typical home value: $228,893 (#98 most expensive city in metro)

#29. Willis, TX

- 1-year price change: +$891 (+0.3%)

- 5-year price change: +$52,668 (+23.1%)

- Typical home value: $280,813 (#69 most expensive city in metro)

#28. Pine Island, TX

- 1-year price change: +$951 (+0.3%)

- 5-year price change: data is not available (data not available)

- Typical home value: $314,032 (#49 most expensive city in metro)

#27. Fulshear, TX

- 1-year price change: +$1,180 (+0.2%)

- 5-year price change: +$147,535 (+39.5%)

- Typical home value: $521,233 (#8 most expensive city in metro)

#26. West Columbia, TX

- 1-year price change: +$1,246 (+0.5%)

- 5-year price change: +$42,954 (+20.6%)

- Typical home value: $251,837 (#87 most expensive city in metro)

#25. Cinco Ranch, TX

- 1-year price change: +$1,586 (+0.3%)

- 5-year price change: +$169,574 (+46.6%)

- Typical home value: $533,854 (#7 most expensive city in metro)

#24. Cleveland, TX

- 1-year price change: +$1,887 (+0.8%)

- 5-year price change: +$37,182 (+19.7%)

- Typical home value: $225,817 (#99 most expensive city in metro)

#23. Shepherd, TX

- 1-year price change: +$2,450 (+1.3%)

- 5-year price change: +$26,086 (+15.9%)

- Typical home value: $189,766 (#111 most expensive city in metro)

#22. Arcola, TX

- 1-year price change: +$2,598 (+0.9%)

- 5-year price change: +$60,487 (+25.5%)

- Typical home value: $297,664 (#59 most expensive city in metro)

#21. Panorama Village, TX

- 1-year price change: +$2,878 (+1.0%)

- 5-year price change: +$65,839 (+30.3%)

- Typical home value: $282,874 (#68 most expensive city in metro)

#20. Richards, TX

- 1-year price change: +$3,082 (+0.8%)

- 5-year price change: +$96,965 (+31.7%)

- Typical home value: $402,628 (#18 most expensive city in metro)

#19. Pinehurst, TX

- 1-year price change: +$3,508 (+0.9%)

- 5-year price change: +$102,756 (+33.8%)

- Typical home value: $407,111 (#17 most expensive city in metro)

#18. Hillcrest, TX

- 1-year price change: +$3,514 (+1.1%)

- 5-year price change: +$80,954 (+33.2%)

- Typical home value: $324,718 (#47 most expensive city in metro)

#17. Kendleton, TX

- 1-year price change: +$3,729 (+2.2%)

- 5-year price change: data is not available (data not available)

- Typical home value: $172,538 (#115 most expensive city in metro)

#16. Chateau Woods, TX

- 1-year price change: +$4,193 (+1.5%)

- 5-year price change: +$74,420 (+36.1%)

- Typical home value: $280,310 (#70 most expensive city in metro)

#15. Anahuac, TX

- 1-year price change: +$4,871 (+2.0%)

- 5-year price change: +$34,570 (+15.9%)

- Typical home value: $251,991 (#86 most expensive city in metro)

#14. Liberty, TX

- 1-year price change: +$4,994 (+2.3%)

- 5-year price change: +$52,329 (+31.5%)

- Typical home value: $218,546 (#101 most expensive city in metro)

#13. Waller, TX

- 1-year price change: +$5,523 (+2.2%)

- 5-year price change: +$63,056 (+31.7%)

- Typical home value: $261,992 (#81 most expensive city in metro)

#12. Dayton, TX

- 1-year price change: +$5,982 (+2.1%)

- 5-year price change: +$66,192 (+28.7%)

- Typical home value: $296,599 (#60 most expensive city in metro)

#11. Freeport, TX

- 1-year price change: +$6,645 (+4.9%)

- 5-year price change: +$10,243 (+7.7%)

- Typical home value: $142,600 (#120 most expensive city in metro)

#10. Wallisville, TX

- 1-year price change: +$6,679 (+2.4%)

- 5-year price change: data is not available (data not available)

- Typical home value: $284,250 (#66 most expensive city in metro)

#9. Fairchilds, TX

- 1-year price change: +$8,141 (+2.3%)

- 5-year price change: +$97,183 (+36.2%)

- Typical home value: $365,675 (#31 most expensive city in metro)

#8. Jones Creek, TX

- 1-year price change: +$10,129 (+5.0%)

- 5-year price change: +$36,716 (+20.8%)

- Typical home value: $212,864 (#105 most expensive city in metro)

#7. Mont Belvieu, TX

- 1-year price change: +$11,362 (+2.7%)

- 5-year price change: +$99,271 (+29.7%)

- Typical home value: $433,492 (#13 most expensive city in metro)

#6. Cat Spring, TX

- 1-year price change: +$11,577 (+1.8%)

- 5-year price change: +$149,276 (+30.6%)

- Typical home value: $637,369 (#3 most expensive city in metro)

#5. Cove, TX

- 1-year price change: +$13,160 (+3.8%)

- 5-year price change: data is not available (data not available)

- Typical home value: $362,624 (#32 most expensive city in metro)

#4. Shenandoah, TX

- 1-year price change: +$17,684 (+4.4%)

- 5-year price change: +$124,714 (+42.2%)

- Typical home value: $420,516 (#15 most expensive city in metro)

#3. Beach City, TX

- 1-year price change: +$18,246 (+3.5%)

- 5-year price change: +$143,383 (+36.5%)

- Typical home value: $536,453 (#6 most expensive city in metro)

#2. Old River-Winfree, TX

- 1-year price change: +$18,494 (+7.4%)

- 5-year price change: data is not available (data not available)

- Typical home value: $270,045 (#74 most expensive city in metro)

#1. Bellaire, TX

- 1-year price change: +$47,921 (+4.4%)

- 5-year price change: +$299,143 (+35.8%)

- Typical home value: $1,135,703 (#1 most expensive city in metro)