Shaboozey’s “A Bar Song (Tipsy)” is TouchTunes’ most played song for second straight year

Shaboozey performs at the 2024 CMA Awards (Disney/Frank Micelotta)
By Woody

Everybody in the bar is STILL getting tipsy!

Shaboozey’s hit “A Bar Song (Tipsy)” was TouchTunes jukeboxes most played song for the second straight year.

TouchTunes’ Most-Played Songs of 2025

1. “A Bar Song (Tipsy),” Shaboozey

2. “Tennessee Whiskey,” Chris Stapleton

3. “Pink Pony Club,” Chappell Roan

4. “Lose Control,” Teddy Swims

5. “I Love This Bar,” Toby Keith

6. “I’m the Problem,” Morgan Wallen

7. “I Had Some Help,” Post Malone feat. Morgan Wallen

8. “I Never Lie,” Zach Top

9. “You Look Like You Love Me,” Ella Langley feat. Riley Green

10. “Friends in Low Places,” Garth Brooks

11. “Neon Moon,” Brooks & Dunn

12. “Drinkin’ Problem,” Midland

13. “Not Like Us,” Kendrick Lamar

14. “Simple Man,” Lynyrd Skynyrd

15. “Fat Bottomed Girls,” Queen

16. “Whiskey Glasses,” Morgan Wallen

17. “Cowgirls,” Morgan Wallen feat. ERNEST

18. “Rockstar,” Nickelback

19. “Brown Eyed Girl,” Van Morrison

20. “Higher,” Creed

21. “Love Somebody,” Morgan Wallen

22. “Sweet Child o’ Mine,” Guns N’ Roses

23. “Don’t Stop Believin’,” Journey

24. “Copperhead Road,” Steve Earle

25. “Something in the Orange,” Zach Bryan

