Cities with the most expensive homes in the San Antonio metro area
Purchasing a home is one of the most important investments there is. More than a place to live, homeownership is an asset with the potential to tremendously rise in value. But with home prices reaching record heights, affordability plays a huge role for buyers.
The typical home value in the United States was $368,720 in May, 0.8% higher than the year before.
High mortgage rates are also making monthly payments more expensive; as of June 11, the
[ 30-year fixed mortgage rate ]
sits at 6.52%.
Although home prices have inflated all across the U.S., there are some cities that command a higher price tag than others. Location, size, age, and condition are all contributing factors to home value.
Stacker compiled a list of cities with the most expensive homes in the San Antonio metro area using data from Zillow. Charts show the monthly typical home value since January 2018. Data was available for 64 cities and towns.
#30. China Grove, TX
- Typical home value: $376,373
- 1-year price change: -1.8%
- 5-year price change: +19.1%
#29. Kingsbury, TX
- Typical home value: $377,408
- 1-year price change: +1.7%
- 5-year price change: +14.7%
#28. Medina, TX
- Typical home value: $385,507
- 1-year price change: -7.0%
- 5-year price change: +10.2%
#27. Grey Forest, TX
- Typical home value: $390,626
- 1-year price change: -2.3%
- 5-year price change: +10.3%
#26. Canyon Lake, TX
- Typical home value: $398,861
- 1-year price change: -2.5%
- 5-year price change: +14.5%
#25. Adkins, TX
- Typical home value: $416,666
- 1-year price change: +1.1%
- 5-year price change: +16.3%
#24. Castroville, TX
- Typical home value: $427,008
- 1-year price change: -2.9%
- 5-year price change: +14.7%
#23. McQueeney, TX
- Typical home value: $430,754
- 1-year price change: -1.4%
- 5-year price change: +8.0%
#22. Helotes, TX
- Typical home value: $467,423
- 1-year price change: -0.1%
- 5-year price change: +18.7%
#21. Castle Hills, TX
- Typical home value: $468,496
- 1-year price change: -1.3%
- 5-year price change: +16.8%
#20. Fischer, TX
- Typical home value: $470,737
- 1-year price change: -2.9%
- 5-year price change: +16.0%
#19. Bulverde, TX
- Typical home value: $476,649
- 1-year price change: +0.2%
- 5-year price change: +13.7%
#18. Santa Clara, TX
- Typical home value: $495,808
- 1-year price change: +2.3%
- 5-year price change: +23.2%
#17. La Vernia, TX
- Typical home value: $496,568
- 1-year price change: +0.2%
- 5-year price change: +25.5%
#16. Mico, TX
- Typical home value: $507,154
- 1-year price change: -1.1%
- 5-year price change: +22.2%
#15. Hollywood Park, TX
- Typical home value: $530,778
- 1-year price change: -0.6%
- 5-year price change: +24.9%
#14. Riomedina, TX
- Typical home value: $531,857
- 1-year price change: -2.6%
- 5-year price change: +19.7%
#13. Comfort, TX
- Typical home value: $549,170
- 1-year price change: -1.5%
- 5-year price change: +19.5%
#12. Blanco, TX
- Typical home value: $555,986
- 1-year price change: -3.6%
- 5-year price change: +16.3%
#11. Boerne, TX
- Typical home value: $558,199
- 1-year price change: -0.8%
- 5-year price change: +18.1%
#10. Spring Branch, TX
- Typical home value: $577,764
- 1-year price change: +0.0%
- 5-year price change: +24.8%
#9. Garden Ridge, TX
- Typical home value: $692,137
- 1-year price change: -1.6%
- 5-year price change: +22.2%
#8. Fair Oaks Ranch, TX
- Typical home value: $703,495
- 1-year price change: +0.3%
- 5-year price change: +27.8%
#7. Alamo Heights, TX
- Typical home value: $741,908
- 1-year price change: +1.5%
- 5-year price change: +21.1%
#6. Bergheim, TX
- Typical home value: $754,869
- 1-year price change: -1.0%
- 5-year price change: +24.0%
#5. Kendalia, TX
- Typical home value: $818,304
- 1-year price change: -1.0%
- 5-year price change: +24.9%
#4. Terrell Hills, TX
- Typical home value: $913,509
- 1-year price change: +3.5%
- 5-year price change: +22.6%
#3. Shavano Park, TX
- Typical home value: $938,030
- 1-year price change: +0.2%
- 5-year price change: +30.6%
#2. Olmos Park, TX
- Typical home value: $938,839
- 1-year price change: +1.7%
- 5-year price change: +21.3%
#1. Hill Country Village, TX
- Typical home value: $1,267,343
- 1-year price change: +1.6%
- 5-year price change: +29.0%